Водителей призвали прогревать двигатель в летний период не более одной минуты

Прогрев автомобильного двигателя в летний период не должен занимать более одной минуты, так как современные двигатели достигают рабочих характеристик значительно быстрее, чем зимой, и легкая нагрузка в движении полезнее простаиванию на месте. Об этом поведала директор по обслуживанию компании «Рольф» Юлия Трушкова в интервью «Российской газете» .

По ее словам, в теплую погоду двигатель и смазывающая жидкость быстро приходят в рабочее состояние. Летом атмосферные условия благоприятствуют быстрому достижению оптимальной плотности топлива и вязкости масла, что позволяет начать движение спустя считанные секунды после запуска двигателя, написали «Известия».

Трушкова рекомендует дождаться стабилизации давления масла и адаптации электроники к пусковым параметрам, что занимает около 20–30 секунд. Далее можно плавно трогаться с места, стараясь избегать больших оборотов до полного выхода двигателя на рабочую температуру.

Отдельно отмечается, что владельцам автомобилей с турбомоторами или двигателями с большим пробегом целесообразно увеличить время прогрева до минуты, а также предпринимателям, редко использующим транспортное средство, потребуется немного больше времени для разогрева масла и равномерного распределения его по каналам двигателя.