Внедорожник Lada Niva Legend оказался самым ликвидным автомобилем на российском рынке
По результатам исследования экспертов «Авто.ру Бизнес», проведенного на основе собственной базы объявлений о продаже новых и подержанных автомобилей в 2025 году, внедорожник Lada Niva Legend оказался лидером среди трехлетних автомобилей на российском рынке по остаточной стоимости. Об этом написали «Известия».
Топ моделей с лучшей остаточной стоимостью: Lada Niva Legend: 103,2% от средней цены нового автомобиля (в среднем 928 тыс. рублей против 899 тыс. рублей); Lada Granta: 98,3%; Lada Niva Travel: 96%; Kia Sportage: 87,6%; Mazda CX‑4: 85%.
В десятку также вошли Hyundai Tucson, Kia Sorento, УАЗ «Патриот», Lada Vesta и Lexus RX, все они имеют показатель выше 80%.