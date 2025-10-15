Вице-губернатор Петербурга Поляков сообщил о росте пассажиропотока на 10 млн

Жители Санкт-Петербурга стали чаще пользоваться общественным транспортом. Вице-губернатор Кирилл Поляков сообщил в своем Telegram-канале, что в период с января по сентябрь 2025 года жители и гости города воспользовались услугами городского транспорта более 1,2 миллиарда раз, что на 10 миллионов больше, чем за аналогичный период 2024 года, отметил сайт Petrograd.