Вице-губернатор Петербурга Поляков сообщил о росте пассажиропотока на 10 млн

Жители Санкт-Петербурга стали чаще пользоваться общественным транспортом. Вице-губернатор Кирилл Поляков сообщил в своем Telegram-канале, что в период с января по сентябрь 2025 года жители и гости города воспользовались услугами городского транспорта более 1,2 миллиарда раз, что на 10 миллионов больше, чем за аналогичный период 2024 года, отметил сайт Petrograd.
По данным чиновника, самым популярным видом транспорта остаются автобусы — 552 миллиона поездок. Метрополитен немного уступает — 515 миллионов поездок. Трамваи и троллейбусы также популярны, но меньше: число поездок на них достигло 207 миллионов.
