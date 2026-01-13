В МЧС рекомендовали очищать выхлопную трубу, если машина завалена снегом

Специалисты МЧС посоветовали владельцам легковых автомобилей, как правильно освобождать транспортные средства из снежного плена. Об этом сообщил tagilcity.ru .

Первым делом нужно аккуратно прочистить выхлопную трубу, чтобы предотвратить попадание угарного газа внутрь автомобиля. Далее необходимо освободить пространство перед колесами, очистить поверхность шин, удалить снег из пространства под задним бампером, приподнимая транспортное средство для удаления слоя снега снизу.

Наконец, важно обеспечить хороший обзор водителю, очищая стекла и боковые зеркала, а затем крышу автомобиля.