Эксперты сервиса Uremont составили перечень наиболее распространенных неисправностей автомобилей в возрасте от пяти до 10 лет в России. Рейтинг был сформирован на основе данных, собранных ИИ-ассистентом агрегатора в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Краснодаре и других городах. Об этом сообщили «Известия» .

Первое место в списке занимают проблемы с подвеской, включая износ сайлентблоков и шаровых опор. К пяти-семи годам эксплуатации ресурс резинотехнических элементов подходит к концу из-за качества дорог и климатических условий в стране.

На втором месте — проблемы с системой зажигания, а именно выход из строя катушек и свечей. Третье место занимает течь масла, вызванная старением прокладок клапанной крышки, сальников и патрубков.