Ura.ru: при сильных морозах аккумулятор машины полезно периодически подзаряжать

С приходом холодов автомобиль подвергается серьезным испытаниям. Чтобы минимизировать риски поломок и обеспечить надежную эксплуатацию транспортного средства в зимних условиях, важно провести тщательную подготовку. Об этом сообщило Ura.ru .

В мороз химические реакции в аккумуляторе замедляются, что приводит к снижению его емкости. Для предотвращения проблем с запуском двигателя необходимо проверить состояние устройства, обратить внимание на дату его выпуска и состояние клемм. При сильных морозах не лишней будет периодическая подзарядка. Кроме того, можно относить оборудование в теплое помещение.

На морозе моторное масло густеет, что затрудняет запуск двигателя. Чтобы избежать масляного голодания и износа двигателя, необходимо заранее перейти на масло с правильной зимней вязкостью, рекомендованной производителем автомобиля.