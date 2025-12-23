Учредитель «Угона.нет» Курчанов объяснил мотивы автомобильных воров желанием заполучить ценные компоненты

Учредитель федерального сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов объяснил мотивы автомобильных воров в интервью ИА НСН . Главной целью преступных элементов, занимающихся кражами машин, чаще всего выступают не сами автомобили, а их отдельные компоненты и узлы, имеющие высокую ликвидность на вторичном рынке запчастей.

Директора по защите активов Российского союза автостраховщиков Сергея Ефремова беспокоит возможное увеличение количества угонов автомобилей с двигателями мощностью более 160 лошадиных сил. Он связывает это с введением утилизационного сбора, который увеличит цену обслуживания таких машин, делая их привлекательными мишенями для криминальных элементов.

Курчанов подтвердил точку зрения Ефремова, указывая на трудности, связанные с поиском запасных частей для редких марок авто. Раньше необходимые элементы можно было сравнительно легко найти на внутреннем рынке, но теперь дефицит комплектующих становится серьезным препятствием для автовладельцев. Новая оригинальная деталь, например, оптический элемент фар с современными технологиями освещения, может стоить сотни тысяч рублей, вынуждая владельцев искать подержанные комплектующие на сайтах объявлений или складах разборок.