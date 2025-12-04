Трамваи и троллейбусы станут новогодними арт-объектами в Краснодаре

Скоро жители и гости Краснодара увидят трамваи и троллейбусы, украшенные к зимним торжествам. Сотрудники муниципального предприятия КТТУ завершают оформление городского транспорта к наступающему празднику, сообщил телеканал «Кубань24» .

Гирлянды и тематическое украшение сделают поездку особенно радостной, а сами машины станут яркими арт-объектами на улицах города.

Уже зажглись огни на главной площади, украсились парки и центральные проспекты, создав праздничную атмосферу по всему городу. Особое внимание привлекут «новые коридоры» парка «Краснодар», превратившие пространство в сверкающую зимнюю сказку.

Власти призвали горожан бережно относиться к новогоднему оформлению и соблюдать порядок на улицах и площадях.