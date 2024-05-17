Телеканал «Звезда»: ремонтники группировки «Центр» создали свои легкие вездеходы | 360°

Транспорт 17 мая 2024, 12:29 Телеканал «Звезда»: ремонтники группировки «Центр» создали свои легкие вездеходы

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Недалеко от Авдеевки ремонтники группировки «Центр» создали свои легкие вездеходы на базе «Буханок» и японских внедорожников. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Как рассказал изданию командир ремонтно-восстановительного батальона ЦВО с позывным «Титан», специалистам пришлось заменить практически все, начиная от коробки передач и заканчивая вооружением — 30-миллиметровой автоматической пушкой. Перед тем, как машину отправят на передовую, она пройдет испытание на бездорожье.

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Мотовездеход получилось сконструировать на базе автомобиля УАЗ. От прежней машины остались только несущая рама, двигатель и коробка передач, говорится в сообщении командира батальона.