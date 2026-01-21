Страховщик Бородин объяснил, что любые повреждения машины на парковке другими авто считаются ДТП

Специалист в сфере страхования Павел Бородин обратил внимание автовладельцев на повышенные зимние риски повреждения машин на парковках из-за большого количества снега и сугробов. Об этом сообщила «Российская газета» .

Эксперт напомнил, что водители других транспортных средств или коммунальные службы могут случайно повредить автомобиль.

«Любые повреждения, которые возникли при участии другого автомобиля, классифицируются как ДТП, даже если сосед случайно задел другую машину дверью», — отметил Бородин.

По его словам, виновник аварии обязан дождаться прибытия владельца второй машины. Если же нарушитель скрылся, необходимо зафиксировать повреждения, вызвать сотрудников ГИБДД и попытаться найти видеозаписи с ближайших камер наблюдения, добавил сайт KP.RU.