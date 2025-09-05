Смольный объявил о завершении программы по обновлению трамвайных путей в пяти районах

В Санкт-Петербурге завершилась крупная программа по ремонту трамвайных путей. Работы проводились в пяти районах города, сообщила gazeta.spb со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Подрядчики заменили рельсы и шпалы на улицах Бабушкина, Рабфаковской и Куйбышева. Общая длина обновленных путей превысила несколько километров.

На пересечении Невского и Литейного проспектов установили усиленные рельсы и уложили литой асфальтобетон. Такой подход сделает пути более долговечными.

Также был отремонтирован перекресток Московского проспекта с Авиационной улицей — шпальное основание заменили на бетонную плиту, что повысит износостойкость конструкции.