Смольный объявил о завершении программы по обновлению трамвайных путей в пяти районах
В Санкт-Петербурге завершилась крупная программа по ремонту трамвайных путей. Работы проводились в пяти районах города, сообщила gazeta.spb со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Подрядчики заменили рельсы и шпалы на улицах Бабушкина, Рабфаковской и Куйбышева. Общая длина обновленных путей превысила несколько километров.
На пересечении Невского и Литейного проспектов установили усиленные рельсы и уложили литой асфальтобетон. Такой подход сделает пути более долговечными.
Также был отремонтирован перекресток Московского проспекта с Авиационной улицей — шпальное основание заменили на бетонную плиту, что повысит износостойкость конструкции.
