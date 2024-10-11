Синоптик Позднякова рассказала, что большинству россиян стоит «переобуть» машину в конце октября

Конец октября является оптимальным моментом для замены летних шин на зимние. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, в это время средняя температура опускается ниже +5 градусов, что ухудшает сцепление колес с дорогой, сообщил Life.
Лучше всего следовать рекомендации и установить зимние шины в последние десять дней октября. Если у у автовладельца еще нет зимней резины, стоит начать подготовку сейчас.
Ведущий эксперт информационного агентства «Метеоновости» рекомендует записываться на шиномонтаж уже в период с 18 по 20 октября. Кроме того, она отметила, что с началом ноября в ряде регионов уже может выпасть первый снег, добавило «ФедералПресс».
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