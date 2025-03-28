«СберАвто»: весной стоит внимательно относиться к состоянию подвески машины

Весна, несмотря на улучшение погодных условий, остается непростым периодом для автомобилистов, поскольку в это время проявляются различные риски для состояния транспортных средств. Специалисты сервиса «СберАвто» поделились рекомендациями по предотвращению наиболее часто встречающихся проблем, сообщили « Известия ».

Эксперты предупредили, что некоторые водители откладывают замену зимних шин до наступления майских праздников. Такая практика может привести к преждевременному износу резины, ухудшению управляемости на сухой дороге и увеличению тормозного пути.

«Весной в воздухе повышается содержание пыли и пыльцы. Загрязненный воздушный фильтр снижает эффективность работы двигателя, увеличивает расход топлива и может спровоцировать перебои в работе мотора», — добавили в организации.

Кроме того, специалисты рекомендовали обратить особое внимание на состояние подвески автомобиля после зимы. Если появляются необычные шумы, вибрация или машина отклоняется в сторону, лучше провести диагностику.