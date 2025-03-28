«СберАвто»: весной стоит внимательно относиться к состоянию подвески машины
Весна, несмотря на улучшение погодных условий, остается непростым периодом для автомобилистов, поскольку в это время проявляются различные риски для состояния транспортных средств. Специалисты сервиса «СберАвто» поделились рекомендациями по предотвращению наиболее часто встречающихся проблем, сообщили «Известия».
Эксперты предупредили, что некоторые водители откладывают замену зимних шин до наступления майских праздников. Такая практика может привести к преждевременному износу резины, ухудшению управляемости на сухой дороге и увеличению тормозного пути.
«Весной в воздухе повышается содержание пыли и пыльцы. Загрязненный воздушный фильтр снижает эффективность работы двигателя, увеличивает расход топлива и может спровоцировать перебои в работе мотора», — добавили в организации.
Кроме того, специалисты рекомендовали обратить особое внимание на состояние подвески автомобиля после зимы. Если появляются необычные шумы, вибрация или машина отклоняется в сторону, лучше провести диагностику.