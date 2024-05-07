Руководитель компании «Дина» Михайлов: желающим приобрести автомобиль следует сделать это сейчас | 360°

Транспорт 07 мая 2024, 15:33 Руководитель компании «Дина» Михайлов: желающим приобрести автомобиль следует сделать это сейчас

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В России продолжает расти число продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Тем, кто хочет приобрести машину, следует сделать это сейчас, сообщил руководитель холдинговой компании «Дина» Иван Михайлов сайту tmn.aif.ru.

По словам эксперта, ждать акций в ближайшее время не стоит. С учетом высокой конкуренции и широким предложением цены на машины сейчас на самом низком уровне, сообщил «ФедералПресс».

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Михайлов отметил, что подавляющее большинство продаваемых автомобилей — марки китайских брендов. Такая тенденция сохранится и в этом году.