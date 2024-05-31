Руководитель АСМАП Кошкин: за апрель–май максимально через АПП Забайкальское проходило 299 грузовиков

Пиковая пропускная способность на автомобильном пропускном пункте Забайкальское в апреле–мае составила 299 грузовиков. Об этом рассказал руководитель АСМАП, сообщил портал «Государственные новости».

По его словам, сейчас пропускная способность пункта при движении из России в Китай составляет в среднем 200-250 грузовых транспортных средств в сутки. Эти объемы могут увеличиться при круглосуточном режиме.

Кошкин заключил, что система на сегодняшний день функционирует нормально. В последнее время жалоб от перевозчиков на АПП Забайкальское не поступало.