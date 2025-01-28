«Рольф»: недостаточно прогретый мотор может спровоцировать образование нагара

Директор по сервису «Рольфа» Юлия Трушкова рассказала «Газете.Ru» , что эксплуатация не прогретого зимой двигателя может привести к серьезным проблемам и дополнительным расходам.

Отсутствие предварительного прогрева двигателя может привести к ускоренному износу компонентов, увеличению потребления топлива, образованию нагара и загрязнений. Недостаточная подготовка двигателя также ухудшает работу системы обогрева салона и увеличивает износ катализатора из-за образования конденсата и неполного сгорания.

Двигатель не достигает рабочей температуры, если индикатор на приборной панели долго остается в «синей зоне» или отображает температуру ниже нормы. Неправильная работа термостата, низкие температуры окружающей среды и короткие поездки могут препятствовать полноценному прогреву двигателя, отметила эксперт.