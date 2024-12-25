«Рольф»: эксплуатация мотора во время холодов может привести к проблемам

О том, какие опасности могут подстерегать водителя в холодное время года, «Газете.Ru» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова. Она подчеркнула, что эксплуатация мотора в условиях низких температур может привести к серьезным проблемам.

Одна из них — недостаточная смазка двигателя сразу после запуска. Масло при низкой температуре более вязкое и не обеспечивает достаточную смазку, увеличивая трение между подвижными частями и ускоряя износ компонентов.

Еще одна проблема связана с обогревом салона. Если двигатель не прогрет, обогреватель не сможет работать эффективно, и поездка будет некомфортной.

Наконец, езда с холодным мотором снижает безопасность вождения. Неэффективная работа стеклоочистителей и обогрева стекол ухудшает видимость, а непрогретый двигатель может влиять на работу систем помощи водителю, добавила эксперт.