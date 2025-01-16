«Рольф»: BMW и Audi возглавили список самых популярных дизельных машин

Большинство популярных в России подержанных автомобилей с дизельными двигателями в 2024 году представлены моделями немецкого производителя BMW. Об этом « Газете.ru » рассказал директор по закупкам автодилерского холдинга «Рольф» Игорь Головань.

Лидером рейтинга стала BMW 5 Series седьмого поколения (выпускалась с 2017 по 2020 год), средняя стоимость которой составила 3,6 миллиона рублей. На втором месте оказался еще один автомобиль этой марки — кроссовер BMW X5 третьего поколения (производился с 2013 по 2018 годы). Средняя цена — 3,8 миллиона рублей. На третьей позиции расположился кроссовер Audi Q7 второй генерации (выпускался с 2015 по 2019 годы), его средняя стоимость оценивается в 4,3 миллиона рублей.

На четвертом месте — купе-кроссовер X6 второго поколения от BMW, выпускавшийся в 2014–2019 годах. Его средняя цена — 4,2 миллиона рублей. Следом в рейтинге идут рестайлинговый Toyota Land Cruiser 200, BMW 3 Series, Kia Carnival, BMW X3 третьего поколения, Hyundai Santa Fe и Range Rover Evoque.