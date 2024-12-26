«Ридус»: повышенный спрос на авто обусловлен увеличением доходов у ряда россиян

Руководитель отдела продаж и маркетинга компании «MotorPlay» Максим Железняк в беседе с изданием «Ридус» отметил, что уходящий год оказался необычным для российского автомобильного рынка. Несмотря на то, что экономические показатели говорили о снижении продаж, они оказались выше, чем в 2021 году.

Обменный курс, стоимость денег и банковские комиссии, а также расходы на доставку автомобилей в Россию были хуже, чем в прошлом году, но продажи выросли, сказал он.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков также заметил, что никто из экспертов не смог точно предсказать результат 2024 года, хотя все ожидали роста рынка.

Специалисты считают, что причина аномального спроса кроется в резком увеличении доходов у определенной группы граждан, в частности, работающих в оборонной промышленности или связанных с импортозамещением, а также лиц, имеющих отношение к военной деятельности. Эти люди получали значительные суммы денег, которые затем направлялись на покупку автомобилей. Эксперты полагают, что такой спрос обусловлен своего рода скрытыми государственными субсидиями, предоставляемыми этим гражданам.