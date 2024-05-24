РИАМО: кузов Cyberctruck сделан из нержавеющей стали 30X Cold-Rolled

Автомобиль Cyberctruck от компании Tesla способен разгоняться до 209 километров в час, а его кузов сделан из нержавеющей стали 30X Cold-Rolled. Об этом сообщило издание РИАМО, комментируя главные достоинства футуристической машины.
Автомобиль надежно защищен от коррозии, кроме того, он легко ремонтируется после сильных повреждений. Стекла Cyberctruck могут перенести удар бейсбольного мяча на скорости в 112 километров в час, написал «Петербургский дневник».
Главный минус машины в том, что на ней не получится заехать в центры многих городов. Она весит более трех тонн и классифицируется как грузовой транспорт.
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