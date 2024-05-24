РИАМО: кузов Cyberctruck сделан из нержавеющей стали 30X Cold-Rolled

Автомобиль Cyberctruck от компании Tesla способен разгоняться до 209 километров в час, а его кузов сделан из нержавеющей стали 30X Cold-Rolled. Об этом сообщило издание РИАМО , комментируя главные достоинства футуристической машины.

Автомобиль надежно защищен от коррозии, кроме того, он легко ремонтируется после сильных повреждений. Стекла Cyberctruck могут перенести удар бейсбольного мяча на скорости в 112 километров в час, написал «Петербургский дневник».

Главный минус машины в том, что на ней не получится заехать в центры многих городов. Она весит более трех тонн и классифицируется как грузовой транспорт.