Продажи нового кроссовера Changan CS35 Max стартовали в России

Китайская марка Changan объявила о начале продаж в России нового компактного кроссовера CS35 Max. Об этом сообщили «Известия» .

Цена на автомобиль варьируется от 2,6 до 2,79 миллиона рублей в зависимости от комплектации. Модель представлена в трех уровнях оснащения.

Changan CS35 Max оснащен 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147 лошадиных сил в сочетании с семиступенчатым «роботом». Привод автомобиля — передний. Длина — 4540 миллиметров, а колесная база — 2715 миллиметров.

Флагманская комплектация включает панорамную крышу с люком, адаптивный круиз-контроль, систему автоматического торможения, электропривод багажника и другие опции.