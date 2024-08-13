Представитель СПб ГУП «Горэлектротранс» Лепешкин объяснил развитие трамвайной сети в городе безопасностью транспорта

Начальник службы безопасности движения СПб ГУП «Горэлектротранс» Алексей Лепешкин в беседе с «Петербургским дневником» объяснил активное развитие трамвайной сети в городе в последнее время. По его словам, трамваи можно назвать самым безопасным видом транспорта.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов поручил продолжать обновление трамваев.

«За шесть месяцев 2024 года трамвайные вагоны осуществили более 1,2 миллиона рейсов. При этом произошло всего 29 дорожно-транспортных происшествий», — привел статистику Лепешкин.

Начальник службы добавил, что за полгода по вине водителей трамваев произошло всего четыре ДТП, в которых пострадали люди.