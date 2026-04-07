Представитель ПАО «КамАЗ» Мигаль указал на цикличность российского рынка грузовых автомобилей
Лидером сегмента грузовиков в России остается КамАЗ, чьи продажи снизились всего на 8%. О ситуации на рынке большегрузов рассказал «Ридусу» директор департамента маркетинга ПАО «КамАЗ» Александр Мигаль.
По его словам, российский рынок тяжелых грузовиков цикличен: полный цикл занимает примерно шесть-семь лет, и сейчас отрасль находится на нисходящей стороне этого оборота.
«С этой точки зрения ничего странного не происходит. Странное и необычное — это с какой скоростью рынок потерял практически половину в 2025 году. Вот это необычно», — отметил эксперт.
Он также указал на позитивные стороны ситуации: во второй половине 2025 года отмечалось устойчивое замедление темпов падения. В компании надеются, что во II и III кварталах рынок переломит негативный тренд и начнет восстанавливаться.