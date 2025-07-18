Представитель «НАМИ» Загарин отметил, что все машины проходят тщательную проверку перед продажей

Автомобили проходят тщательную проверку перед тем, как попасть на рынок. Информацию о том, какие испытания проходят машины, передала «Вечерняя Москва».

По словам руководителя Центра испытаний Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ» Дениса Загарина, требования к машинам установлены Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

«Он един для всех стран Евразийского экономического союза, — отметил эксперт. — В нем прописаны требования, связанные с безопасностью: тормоза, рулевое управление, пассивная безопасность, обзорность, экологичность и другие…».

Для проверки экологичности автомобиль с большим пробегом помещают в климатическую камеру и измеряют количество загрязняющих частиц, которые выбрасывает двигатель во время работы.

Кроме того, ремни безопасности и подушки проходят отдельные испытания на износостойкость и устойчивость к внешним воздействиям.

Автоэксперт Игорь Моржаретто советует проверять, продавалась ли марка автомобиля в России, чтобы избежать проблем с регистрацией.