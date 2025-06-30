Представитель Fit Service Кукарин назвал способы оценки качества кузовных работ авто

После того как автомобиль прошел кузовной ремонт и покраску, владельцу следует тщательно проверить качество выполненных работ. Руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин поделился с «Газетой.Ru» рекомендациями по проведению такой проверки.

По словам Кукарина, начать стоит с измерения ширины зазоров между деталями. Если детали не были заменены, зазоры должны соответствовать заводским стандартам. При замене на аналоги допускается незначительное отклонение, но разница должна быть минимальна — буквально в одну–две спичечных головки.

При приемке автомобиля рекомендуется использовать толщиномер, особенно если деталь подвергалась ремонту. Например, если на крыле была вмятина и мастер нанес шпаклевку, грунтовку, покрасил и залакировал, то толщина детали после работ не должна превышать одну тысячу микрон.

Кроме того, следует обратить внимание на пластиковые детали, которые снимаются в процессе ремонта. Важно убедиться, что сборка выполнена качественно и все крепежные элементы надежно затянуты.

Качество покраски можно определить по отсутствию микрочастиц мусора на новом покрытии. Темные точки или мелкие кратеры могут указывать на недостаточно подготовленную систему подачи воздуха для краскопульта.