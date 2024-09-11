Представитель «Автоваза» Ильинский объяснил подорожание Lada Vesta инфляцией

Подорожание автомобиля Lada Vesta в базовой комплектации на 725 тысяч рублей, начиная с 2015 года, связано, прежде всего, с инфляцией. Об этом «Ридусу» сообщил руководитель пресс-службы ОАО «Автоваз» Сергей Ильинский.
По словам эксперта, увеличение начальной цены на автомобиль не превышает среднего изменения цен на другие группы товаров. Цены растут не только на машины, но и на недвижимость, одежду, топливо, авиационные билеты.
Сейчас цена данной модели составляет более 1,2 миллиона рублей, добавил Ильинский.
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