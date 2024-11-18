Правозащитник Воропаев усомнился, что повышение штрафов за нарушение ПДД снизит аварийность

С начала 2025 года в России могут увеличить штрафы за самые частные нарушения правил дорожного движения, однако это вряд ли поможет снизить показатели по аварийности. Об этом радиостанции Sputnik рассказал автоюрист и правозащитник Лев Воропаев.

По его словам, увеличение штрафов приведет только к тому, что будут пополняться бюджеты регионов, ведь именно туда поступают деньги от их оплаты.

«Так как изначально суммы штрафов были небольшие, то ожидаемое повышение всего на 50% весомого результата в снижении аварийности, я думаю, не принесет», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что большинство людей, особенно среди обеспеченных россиян, воспринимают штрафы за превышение скорости как своего рода налог, поэтому они продолжат нарушать.