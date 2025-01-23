Популярные китайские внедорожники могут исчезнуть с российского рынка

Внедорожники Uni-T и Uni-K китайского автобренда Changan могут убрать с российского рынка из-за проблем с безопасностью. Об этом заявил Telagram-канал Mash со ссылкой на президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина.

По данным источника канала, у внедорожников Changan Uni-T и Uni-K, входящих в число самых популярных автомобилей среди российских покупателей и продажи которых за прошлый год выросли почти в два раза, обнаружили неправильную конструкцию спинок кресел. Это может грозить водителям и пассажирам компрессионным переломом позвоночника.

С просьбой более тщательно проверить автомобили на ударопрочность и безопасность в НАС обратились одни из владельцев китайского внедорожника. Они столкнулись с этой проблемой, попав в аварию на машине.

Организация направила обращение к руководителю Федерального агентства по техническому регулированию и стандартизации. Китайские автомобили снимут с продажи на российском рынке, если сидения не пройдут дополнительную проверку.

За прошлый год количество закрытых магазинов китайских автобрендов увеличилось более чем в два раза. В большинстве случаев дилеры сами расторгали контракты, не сумев получить прибыль.