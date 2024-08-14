Полковник Романенко: автовладелец может поставить машину под охрану Росгвардии

Россияне могут поставить свой автомобиль под охрану Росгвардии. В этом году на охраняемых ведомством объектах не было допущено ни одной кражи, рассказал полковник полиции Александр Романенко в беседе с «Национальной службой новостей».

По его словам, автовладелец сам выбирает, сколько уровней защиты поставить. Так, технические средства в автомобиле можно установить на разбитие стекла, перемещение машины или вибрацию. Также существует кнопка тревожной сигнализации.

Кроме того, Росгвардия охраняет кареты скорой помощи. У медиков появились специальные технические средства для вызова сотрудников, отметил Романенко.

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