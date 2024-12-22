Парк общественного транспорта в Нижнем Новгороде получит 15 электробуров белорусского производства в 2025 году
В 2025 году Нижний Новгород получит 15 электробусов белорусского производства. Об этом сообщил newsnn.ru.
Масштабное обновление парка общественного транспорта обсуждалось на заседании общественного совета при министерстве международных связей региона.
Глава министерства Ольга Гусева добавила, что сейчас на улицах города работают 66 белорусских трамваев.
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