Общественная Служба Новостей: скол на машине можно самостоятельно замазать специальным маркером

Если на автомобиле появилась царапина или скол, необязательно сразу бежать в автомастерскую, часто проблему можно решить самостоятельно. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

В частности, если царапина или скол небольшие, то можно купить автомобильный маркер. Он способен справиться с небольшим изъяном, но перед применением стоит убедиться, что он подходит для используемой поверхности.

Также в ряде случаев устранить царапину можно с помощью воскового карандаша. Он также подходит не для всех типов поверхностей, поэтому важно сначала прочитать инструкцию. Среди минусов использования — недолговечность, эффект пропадает через пару моек.