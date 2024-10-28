Общественная Служба Новостей: скол на машине можно самостоятельно замазать специальным маркером

Если на автомобиле появилась царапина или скол, необязательно сразу бежать в автомастерскую, часто проблему можно решить самостоятельно. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.
В частности, если царапина или скол небольшие, то можно купить автомобильный маркер. Он способен справиться с небольшим изъяном, но перед применением стоит убедиться, что он подходит для используемой поверхности.
Также в ряде случаев устранить царапину можно с помощью воскового карандаша. Он также подходит не для всех типов поверхностей, поэтому важно сначала прочитать инструкцию. Среди минусов использования — недолговечность, эффект пропадает через пару моек.
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