Общественная служба новостей рассказала о надежных тентах для защиты авто от града

Град может серьезно повредить автомобиль, оставив на нем трещины и сколы. Чтобы избежать ремонта, многие водители используют тенты для защиты своих машин. Общественная служба новостей узнала, как выбрать действительно надежный тент.

Существует несколько типов тентов: мягкие тканевые, поролоновые, твердые пластиковые и комбинированные. Каждый из них имеет свои особенности и преимущества. Мягкие тканевые тенты обычно изготавливаются из водостойкой ткани с ПВХ покрытием. Они легкие и простые в использовании, но не очень устойчивы к граду. Поролоновые тенты хорошо поглощают удар, но могут быть тяжелыми и дорогими. Твердые пластиковые тенты очень устойчивы к граду, но они тяжелые и требуют крепления.

Комбинированные тенты выполнены из смеси материалов и являются универсальным вариантом, однако могут быть сложнее в уходе.

Перед покупкой рекомендуется ознакомиться с отзывами других автолюбителей и обратить внимание на гарантию производителя.