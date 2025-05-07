Общественная Служба Новостей: плавное вождение поможет снизить расход топлива

Стоимость эксплуатации автомобилей растет с каждым годом, и автовладельцам все важнее снижать расходы на топливо. О способах экономии рассказала Общественная Служба Новостей.
Своевременная замена моторного масла, рекомендованная производителем, способствует оптимальной работе мотора. Применение высококачественного средства с правильной степенью вязкости способно уменьшить расход топлива на 2-3%.
Также специалисты посоветовали контролировать давление воздуха в шинах. Недостаточное давление увеличивает трение колес с дорогой, что ведет к повышению расхода топлива на 5%.
Еще один действенный способ снижения затрат на горючее — размеренный стиль езды. Чрезмерно быстрый разгон и резкое торможение приводят к увеличению расхода топлива на 20-30%, добавил MIR24.TV.
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