Электровелосипед представляет собой транспорт будущего, совмещающий преимущества обычного велосипеда и функции электрического привода. Подробнее о моделях, подходящих для города, рассказала Общественная Служба Новостей .

Электровелосипеды городского класса предназначены для передвижения по ровным покрытиям. Основное преимущество таких велосипедов — высокий уровень комфорта: вертикальная посадка, приподнятая ручка и удобное седло снижают нагрузку на позвоночник и мышцы спины.

Типичные двигатели для таких моделей обладают мощностью от 250 до 500 ватт, что позволяет разогнаться до 25–30 километров в час. Емкость аккумуляторов колеблется в пределах 400–600 ватт-час, обеспечивая пробег в диапазоне 40–80 километров.