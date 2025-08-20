Неисправности в автомобильных кондиционерах связали с повреждением магистралей

Сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова рассказала «Газете.Ru», почему может не работать кондиционер в автомобиле.

«Неисправности, из-за которых кондиционер не включается, могут быть как механическими, так и электрическими. Одна из них — поломка датчиков давления или температуры. Если показания ошибочны, система блокирует запуск», — объяснила эксперт.

Кондиционер может выйти из строя из-за повреждений магистралей, например, при попадании грязи или при деформации после ДТП.

Причиной неисправности может быть и поломка компрессора. Внутренние повреждения или нехватка масла приводят к заклиниванию вала и остановке работы кондиционера.

Также кондиционер может не включаться из-за неисправного вентилятора охлаждения радиатора или загрязнения радиатора.

Если кондиционер не запускается после обслуживания, возможно, причина в ошибке при подключении разъемов, некорректной инициализации датчиков или неправильной заправке.