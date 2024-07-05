«МТС Юрент»: 25% россиян считают, что в будущем ИИ заменит водителей общественного транспорта

Аналитики сервиса «МТС Юрент» провели исследование и выяснили, как, по мнению россиян, будет выглядеть общественный транспорт в будущем. Более 25% опрошенных посчитали, что водителей заменит искусственный интеллект, сообщил RT.

Более 11% соотечественников в будущем ожидают появления новых технологий доставки пассажиров, например, по воздуху, воде или под землей. При этом половина респондентов считают, что главным средством передвижения в городе останутся автомобили.

Кроме того, треть россиян надеются, что общественный транспорт в перспективе будет бесплатным.

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