«МТС Юрент»: 25% россиян считают, что в будущем ИИ заменит водителей общественного транспорта

Аналитики сервиса «МТС Юрент» провели исследование и выяснили, как, по мнению россиян, будет выглядеть общественный транспорт в будущем. Более 25% опрошенных посчитали, что водителей заменит искусственный интеллект, сообщил RT.

Более 11% соотечественников в будущем ожидают появления новых технологий доставки пассажиров, например, по воздуху, воде или под землей. При этом половина респондентов считают, что главным средством передвижения в городе останутся автомобили.

Кроме того, треть россиян надеются, что общественный транспорт в перспективе будет бесплатным.