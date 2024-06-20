Мотоэксперт Потапенко сообщил, что спортивные мотоциклы не подойдут для начинающих водителей

Начинающим водителям не стоит покупать спортивные мотоциклы и более мощные модели. Об этом «Известиям» рассказал основатель мотошколы безопасного вождения Motostudy Виктор Потапенко.

В первом мотоцикле должны быть встроены система стабилизации и ABS. Как пояснил Потапенко, они помогут безопасно тормозить в экстренных ситуациях.

«Идеальный старт — современный мотоцикл объемом от 400 кубических сантиметров и обязательно с ABS. Например, вы можете рассмотреть модели KTM Duke 390, CFMoto, Bajaj Dominar 400 и китайские Voge», — посоветовал эксперт.

Для тех, кто планирует путешествовать с багажом, можно рассмотреть мотоциклы класса спорт-турист, такие как Harley Davidson Road Glide или Honda Goldwing. Для города лучше выбрать мотоцикл класса Naked.

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