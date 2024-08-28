«Мир-Дистрибьютор»: современные иномарки отличаются экологичностью двигателей внутреннего сгорания

Современные иномарки, реализуемые на российском рынке, имеют улучшенные характеристики. Так, речь идет о технологиях, повышающих безопасность машин. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на компанию «Мир-Дистрибьютор», представляющую MG Motor в РФ.

Автомобили второго десятилетия XXI века также отличаются свойствами, которые делают эксплуатацию транспортных средств более удобной.

Еще одна группа ключевых инноваций направлена на продление жизни традиционных двигателей внутреннего сгорания. Кроме того, специалисты стараются обеспечить большую экономичность и экологичность данных устройств.

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