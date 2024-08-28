«Мир-Дистрибьютор»: современные иномарки отличаются экологичностью двигателей внутреннего сгорания

Современные иномарки, реализуемые на российском рынке, имеют улучшенные характеристики. Так, речь идет о технологиях, повышающих безопасность машин. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на компанию «Мир-Дистрибьютор», представляющую MG Motor в РФ.