Министр Алиханов: серийное производство на автозаводе General Motors перезапустят в 2026 году

Глава Минпромторга Антон Алиханов в беседе с журналистами рассказал, что серийное производство машин на бывшем автозаводе General Motors в Петербурге будет перезапущено в 2026 году. Об этом написало ИА НСН .

Сейчас новый владелец компании разрабатывает инвестиционную программу по перезапуску площадки.

«Заинтересованный технологический партнер есть, однако говорить о совместной работе более предметно мы сможем после финализации всех договоренностей», — сказал чиновник.

Напомним, в 2020-м году предприятие выкупила компания Hyundai, однако в марте прошлого года производитель остановил выпуск автомобилей.