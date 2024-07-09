Министр Алиханов: серийное производство на автозаводе General Motors перезапустят в 2026 году

Глава Минпромторга Антон Алиханов в беседе с журналистами рассказал, что серийное производство машин на бывшем автозаводе General Motors в Петербурге будет перезапущено в 2026 году. Об этом написало ИА НСН.

Сейчас новый владелец компании разрабатывает инвестиционную программу по перезапуску площадки.

«Заинтересованный технологический партнер есть, однако говорить о совместной работе более предметно мы сможем после финализации всех договоренностей», — сказал чиновник.

Напомним, в 2020-м году предприятие выкупила компания Hyundai, однако в марте прошлого года производитель остановил выпуск автомобилей.

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