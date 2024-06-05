Life: представленный на ПМЭФ Xcite X-Cross 7 разгоняется до 187 км/ч

Новый российский кроссовер Xcite X-Cross 7, который представили на ПМЭФ, разгоняется до 187 километров в час. Об этом сообщил Life.

Расход двигателя — около 8,5 литра на 100 километров. Автомобиль оснащен передним приводом, бензиновым турбированным 16-клапанным двигателем, объем котрого составляет 1,5 литра.

Мощность кроссовера— 147 лошадиных сил. В автомобиле также есть шесть подушек безопасности и встроенные ABS и ESP.

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