Life: представленный на ПМЭФ Xcite X-Cross 7 разгоняется до 187 км/ч
Новый российский кроссовер Xcite X-Cross 7, который представили на ПМЭФ, разгоняется до 187 километров в час. Об этом сообщил Life.
Расход двигателя — около 8,5 литра на 100 километров. Автомобиль оснащен передним приводом, бензиновым турбированным 16-клапанным двигателем, объем котрого составляет 1,5 литра.
Мощность кроссовера— 147 лошадиных сил. В автомобиле также есть шесть подушек безопасности и встроенные ABS и ESP.
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