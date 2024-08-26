Life: Москвич-400 был копией Opel Kadett K38

Советские автомобили часто использовали западные концепции и идеи. Life рассказал о знаковых моделях, которые были точными копиями зарубежных аналогов.

Российский автопром многократно демонстрировал, что даже в заимствовании можно достичь выдающихся результатов. Иногда отечественные разработчики были настолько вдохновлены западными автомобилями, что их изделия практически невозможно было отличить от оригиналов.

Москвич-400 — один из первых массовых автомобилей в СССР, на самом деле представляет собой копию немецкого Opel Kadett K38. После Второй Мировой войны Советский Союз не только перенес заводы из Германии, но и получил чертежи, что позволило запустить серийное производство этой модели.

Еще один пример — «копейка». Когда она появилась на советских дорогах в 1970 году, она моментально завоевала популярность благодаря своей доступности и надежности. Однако, если бы люди оказались на итальянских улицах, то могли бы спутать ее с Fiat 124 — автомобилем, который был признан «европейским автомобилем года» в 1967 году.

Итальянцы известны своим умением создавать стильные автомобили, и советские конструкторы решили, что оптимальный путь — это адаптировать существующую модель, сделав ее более «русской». Так появился ВАЗ-2101, который по-прежнему считается символом отечественного автомобилестроения.