Кроссоверы Omoda C7 поступят в продажу на мировой авторынок в 2025 году

В 2025 году в продажу поступят новые гибридные кроссоверы Omoda C7. В режиме энергосбережения этот автомобиль может проехать до 1200 километров без дозаправки или подзарядки, написали «Известия».
По данным производителя, машина имеет динамичный силуэт с плавными изгибами и высокой поясной линией, безрамочной решеткой радиатора и светодиодными фарами. Внутри кроссовера разработчики установили экран мультимедиа 15,6 дюйма и 14 динамиков аудиосистемы.
Данная модель имеет габариты 4621×1872×1673 миллиметров и колесную базу длиной 2700 миллиметров.