Кроссовер Exeed MX прошел сертификацию для продажи в России

В России кроссовер будет представлен с двухлитровым турбодвигателем, чья мощность варьируется от 197 до 249 лошадиных сил в зависимости от модификации. Крутящий момент двигателя составляет от 375 до 385 Нм. Автомобиль оснащен восьмидиапазонной автоматической трансмиссией, аналогичной той, что используется на других моделях Chery, таких как Jetour T2 и Soueast S09. Привод у машины полный, написали «Известия».

Сертификация была пройдена моделью китайской сборки. Среди дополнительных опций автомобиля — зимний пакет, адаптивный круиз-контроль, беспроводная зарядка для смартфона и система кругового обзора.

По информации «Журнала Авто.ру», Exeed MX является продолжением линейки популярного в России кроссовера Exeed TXL и имеет схожие с ним габариты. На домашнем рынке он выступает как бензиновая альтернатива паркетнику Exlantix ET5.