Компания «Рольф»: неправильно подобранный чехол может навредить автомобилю

Эксперт компании «Рольф» Юлия Трушкова рассказала «Газете.Ru» о плюсах и минусах использования чехлов для защиты кузова автомобиля.
Как заметила собеседница, неправильно подобранный или некачественный чехол может вызвать негативные последствия. Неправильное применение или низкокачественный материал могут привести к образованию конденсата, который повредит лакокрасочное покрытие авто. Низкокачественный чехол может повредить окраску, а неподходящий материал может повредить лакокраску кузова.
Если правильно выбрать и закрепить чехол, он обеспечит защиту автомобиля от внешних факторов, таких как солнечное излучение, дождь, пыль и птичий помет. Чехлы снижают риск возникновения мелких повреждений и сохраняют внешний вид автомобиля.
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