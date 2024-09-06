Китайский автобренд Hongqi представил премиальный седан L1

Премиальный китайский автобренд Hongqi в рамках Восточного экономического форума представил большой седан L1, относящейся к линейке «люкс». Об этом сообщили «Известия».

Автомобиль оснащен трехлитровым двигателем V6 c двойным турбонаддувом мощностью 380 лошадиных сил. Длина седана составляет 5353 миллиметра, его также оборудовали «интеллектуальными» матричными фарами с разрешением в один миллион пикселей.

Отмечается, что официально в России Hongqi L1 представят во второй половине 2025 года.