Китайские кроссоверы Haval, Geely и Chery назвали наиболее адаптированными к морозам

Модели машин Haval F7 и M6, Geely Tugella и Atlas, а также Chery Tiggo 8 Pro считаются наиболее приспособленными к российским холодам. Об этом написала «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу дилерских холдингов «АвтоСпецЦентр» и «Автодом».

Как сообщили «Известия», все китайские автопроизводители, присутствующие на российском рынке, адаптировали свои модели к нашей зиме. В некоторые машины они добавили подогрев сидений, зеркал, руля, лобового стекла, а в других увеличили объемы бачков стеклоомывателей и емкости аккумуляторных батарей.

Наиболее адаптивными китайскими производителями эксперты назвали компании Chery, Jetour, Omoda, Exeed, Jaecoo, Tank и другие.