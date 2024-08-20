Китайские автомобили GAC впервые вошли в топ-10 российского рынка

Китайские автомобили бренда GAC впервые вошли в топ-10 российского рынка по числу продаж за неделю. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат» .

В рейтинге лидируют автомобили Lada (8825 единиц), а вот восемь из девяти оставшихся мест на вершине занимают китайские бренды. Больше всего из них за неделю продали автомобилей Haval (3613) и Chery (3173).

Также в топ-10 вошло белорусско-китайское предприятие Belgee. За неделю продали 600 таких машин.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, на что стоит обратить внимание при покупке подержанного китайского авто.

Другой автоэксперт, Александр Стрельников, отметил, что некоторые китайские производители используют дешевые материалы, что негативно сказывается на надежности и долговечности машин.