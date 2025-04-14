КамАЗ представил первый антисанкционный среднетоннажный грузовик пятого поколения

Компания КамАЗ представила первый антисанкционный среднетоннажный грузовик пятого поколения («КамАЗ-53251»), разработанный специально для нужд ритейлеров, муниципальных служб и коммунальной сферы. Об этом написали «Известия» со ссылкой официальную пресс-службу завода.

Новинка пришла на смену предыдущей модели «КамАЗ-5325» четвертого поколения, выпущенной в 2017 году.

Новый грузовик оснащен дизельным двигателем мощностью 307 лошадиных сил и механизированной девяти ступенчатой коробкой передач. Машина обладает грузоподъемностью в 12 тонн и оборудована длинной рамой, подходящей для монтажа различного оборудования, включая холодильные установки, эвакуаторы и манипуляторы.