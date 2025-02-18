Kaiyi представит в России новую версию кроссовера X7 в третьем квартале 2025 года

Бренд из Китая Kaiyi перенес дебют полноприводной версии своего флагманского кроссовера Kaiyi X7 в России. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».
Иностранная компания планирует представить на российском рынке обновленную машину в третьем квартале 2025 года. Ранее запуск модели был намечен на второй квартал.
Kaiyi X7 оснастили мультимедийной системой с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, функцией голосового управления, а также расширенной цветовой гаммой кузова. Кроме того, организация обдумывает возможность вывода в РФ гибридной версии кроссовера Kaiyi X7.
Встреча ветеранов на тему празднования 80-летия Победы прошла в Можайске
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 18 февраля
Путин ввел новые выплаты для утративших имущество жителей Курской области
«Мина замедленного действия». Путин отдал жесткое поручение по мазуту в Черном море
ЦППК впервые начала тестовые поездки «Иволги 3.0» на Ярославском направлении
Учащихся Подмосковья пригласили на всероссийскую интеллектуальную игру по истории
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте