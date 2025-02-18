Kaiyi представит в России новую версию кроссовера X7 в третьем квартале 2025 года

Бренд из Китая Kaiyi перенес дебют полноприводной версии своего флагманского кроссовера Kaiyi X7 в России. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

Иностранная компания планирует представить на российском рынке обновленную машину в третьем квартале 2025 года. Ранее запуск модели был намечен на второй квартал.

Kaiyi X7 оснастили мультимедийной системой с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, функцией голосового управления, а также расширенной цветовой гаммой кузова. Кроме того, организация обдумывает возможность вывода в РФ гибридной версии кроссовера Kaiyi X7.