Юрист Воропаев напомнил о риске лишения прав за тюнинг машины

Автоюрист Лев Воропаев разъяснил на «Авторадио» правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и возможные последствия нарушений.

По словам эксперта, в 2024 году произошли поправки, касающиеся требований к осветительным приборам. Так, отсутствие регулярной очистки фар перестало считаться правонарушением.

«Но это, наверное, в порядке юмора. Все остальные технические изменения или не технические изменения — это обычно чего касается, например, радиуса колес», — отметил специалист.

Он добавил, что любые значительные отступления от рекомендаций завода-производителя могут привести к наложению штрафов или утрате права эксплуатации автомобиля.